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  • 24.11.2019
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aşkı 'ın köpeğinin doğum yapmasıyla sevince boğuldu

, geçtiğimiz günlerde aşkı 'ın köpeğinin doğum yapmasıyla sevince boğuldu. 6 yavruyla ilgilenen oyuncu, dün de 3 tanesiyle böyle selfie yaptı.

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