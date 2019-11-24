Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşkı Murat Dalkılıç'ın köpeğinin doğum yapmasıyla sevince boğuldu. 6 yavruyla ilgilenen oyuncu, dün de 3 tanesiyle böyle selfie yaptı. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşkı Murat Dalkılıç'ın köpeğinin doğum yapmasıyla sevince boğuldu. 6 yavruyla ilgilenen oyuncu, dün de 3 tanesiyle böyle selfie yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.