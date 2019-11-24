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ve adım adım evliliğe...

Güzel oyuncu 'nin kendisinden 21 yaş küçük ile aşkı, adım adım evliliğe gidiyor. 46 yaşındaki oyuncu, dün de oğlu Leon ve spor eğitmeni aşkıyla gezmelerdeydi. Aşkı ve oğluyla keyifli anlarını paylaşan Hande Ataizi'nin Ocak 2020'de nikah masasına oturacağı konuşuluyor

Düğün Ocak’ta
Güzel oyuncu Hande Ataizi'nin kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşkı, adım adım evliliğe gidiyor. 46 yaşındaki oyuncu, dün de oğlu Leon ve spor eğitmeni aşkıyla gezmelerdeydi. Aşkı ve oğluyla keyifli anlarını paylaşan Hande Ataizi'nin Ocak 2020'de nikah masasına oturacağı konuşuluyor

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