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Çağla Şıkel çocuklar gibi şen! Atari oynayıp çarpışan arabaya bindi...

Başarılı model ve sunucu Çağla Şıkel, yoğun iş temposuna rağmen çocuklarını ihmal etmedi. Şıkel, önceki günü oğulları ve 'a ayırdı. Oğullarıyla atari oynayıp çarpışan arabalara binen ünlü manken adeta çocukluğuna döndü.

Çocuklar gibi şen!

Başarılı model ve sunucu Çağla Şıkel, yoğun iş temposuna rağmen çocuklarını ihmal etmedi. Şıkel, önceki günü oğulları Kuzey ve Uzay'a ayırdı.

Şıkel ile oğulları, Vadistanbul'daki Magic World eğlence merkezinde keyifli anlar yaşadı. Oğullarıyla atari oynayıp çarpışan arabalara binen ünlü manken adeta çocukluğuna döndü.

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