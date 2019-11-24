Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçların bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydedip satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Murat Evler'in, 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor.