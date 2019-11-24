Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.11.2019
  • Gazete

Bomba iddia! Eski manken 'ın eşi 'den 5 milyon liralık vurgun yaptı

Eski manken 'ın eşi , hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı. 'ne bağlı ekiplerince düzenlenen operasyonda Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçların bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydedip satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Eşsiz vurgun

Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler, hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı. 'ne bağlı ekiplerince düzenlenen operasyonda Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçların bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydedip satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Murat Evler'in, 22 lüks aracın kimliğini değiştirerek yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBomba iddia! Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler'den 5 milyon liralık vurgun yaptı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri