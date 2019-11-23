Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer'ı yeni proje heyecanı sardı. Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "Pera Müzikali"nde Rum kızı Despina'yı canlandırdığını söyleyen Schaefer, "Kendimi çok şanslıyım" dedi.
Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer'ı yeni proje heyecanı sardı. Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "PeraMüzikali"nde Rum kızı Despina'yı canlandırdığını söyleyen Schaefer, "Kendimiçok şanslıyım" dedi.
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