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  • 23.11.2019
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'ı yeni proje heyecanı sardı

Manken ve oyuncu 'ı yeni proje heyecanı sardı. Usta tiyatrocu 'in yazıp yönettiği ""nde Rum kızı Despina'yı canlandırdığını söyleyen Schaefer, "Kendimi çok şanslıyım" dedi.

Yeni proje heyecanı
Manken ve oyuncu 'ı yeni proje heyecanı sardı. Usta tiyatrocu 'in yazıp yönettiği "Pera Müzikali"nde Rum kızı Despina'yı canlandırdığını söyleyen Schaefer, "Kendimi çok şanslıyım" dedi.

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