Ünlü manken Çağla Şıkel, kendisi için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" diyen şarkıcı Arto'yu affetmedi.
Şıkel'in açtığı dava sonucu Arto'nun 3 ay güzel modele yaklaşmamasına ve hakkında yorum yapmamasına karar verildi.
ABD'de yaşayan Arto, karara rağmen Şıkel'i bombalamayı sürdürüyor.
Şıkel'in açtığı dava sonucu Arto'nun 3 ay güzel modele yaklaşmamasına ve hakkında yorum yapmamasına karar verildi.
ABD'de yaşayan Arto, karara rağmen Şıkel'i bombalamayı sürdürüyor.
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