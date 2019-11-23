Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.11.2019
  • Gazete

Çağla Şıkel, ’yu susturdu

Ünlü manken Çağla Şıkel, kendisi için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" diyen şarkıcı 'yu affetmedi. Şıkel'in açtığı dava sonucu Arto'nun 3 ay güzel modele yaklaşmamasına ve hakkında yorum yapmamasına karar verildi.

Arto’yu susturdu
Ünlü manken Çağla Şıkel, kendisi için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda m…lerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" diyen şarkıcı Arto'yu affetmedi.



Şıkel'in açtığı dava sonucu 'nun 3 ay güzel modele yaklaşmamasına ve hakkında yorum yapmamasına karar verildi.

ABD'de yaşayan Arto, karara rağmen Şıkel'i bombalamayı sürdürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÇağla Şıkel, Arto’yu susturdu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri