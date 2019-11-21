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  • 21.11.2019
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Bilfen'den ’la kutlama

Eğitim dünyasının önde gelen ismi , bu yıl 'nü Çamlıca'da yeni hizmete açtıkları Bilfen Garden Etkinlik Salonunda Türk Halk Müziğinin ünlü sesi 'la birlikte kutladı. Eğitimde, öğrencilerine olduğu kadar eğitimci kadrosuna da önem veren Bilfen Okulları, yenilikleriyle dikkat çekiyor.

Kubat’la kutlama
Eğitim dünyasının önde gelen ismi , bu yıl 'nü Çamlıca'da yeni hizmete açtıkları Bilfen Garden Etkinlik Salonunda Türk Halk Müziğinin ünlü sesi 'la birlikte kutladı. Eğitimde, öğrencilerine olduğu kadar eğitimci kadrosuna da önem veren Bilfen Okulları, yenilikleriyle dikkat çekiyor.

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