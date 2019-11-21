Eğitim dünyasının önde gelen ismi Bilfen Okulları, bu yıl Öğretmenler Günü'nü Çamlıca'da yeni hizmete açtıkları Bilfen Garden Etkinlik Salonunda Türk Halk Müziğinin ünlü sesi Kubat'la birlikte kutladı. Eğitimde, öğrencilerine olduğu kadar eğitimci kadrosuna da önem veren Bilfen Okulları, yenilikleriyle dikkat çekiyor.
- Saklambaç
- 21.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.