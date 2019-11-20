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  • 20.11.2019
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Eski model 'ın hastası oğlu ameliyat geçirdi

Eski model , hastası oğlu için yine ’da… Kaymaz’ın başarılı bir ameliyat geçiren oğlunun hayati tehlikesi yok.

Soluksuz bekleyiş

Türkiye eski Güzeli için dün çok zor bir gündü. Doğuştan hastası oğlu 'in sağlığına kavuşması için yıllardır çabalayan Kaymaz, dün Amsterdam'daki hastanede umutlu bir bekleyişe koyuldu. Kaymaz, çenesindeki sorun nedeniyle nefes almakta zorlanan 16 yaşındaki oğlunu ameliyata dualarla gönderdi. Operasyonun her aşamasını takipçileriyle paylaşan Özlem Hanım, Daniel'in ameliyatının başarılı geçmesiyle rahat bir nefes aldı. Ancak Kaymaz, 3 günün çok önemli olduğuna dikkat çekti ve herkesten dua istedi.

Annenin zor anı
Kaymaz, ameliyat öncesi, "Sabah Daniel'i masaya yatırıp çıkmak beni çok sarstı. Yavrum öyle korkuyordu ki sakinleştiricilere rağmen son anda kustu" dedi. Eski manken ameliyatın ardından ise, "Tarantino filmi tadında burası. Tansiyonu düşük, kan kaybı ise epey olmuş. Ama hayati fonksiyonları iyi" diye yazdı.


İlk ameliyat öncesi


Dün ameliyat öncesi

Tek bildiğim güce emanet ettim oğlumu, duamı edip çıktım. İNSANIM, ANAYIM

Çok güçlü durmak zorunda olma hali var ya! GEÇİN BUNLARI, RESMEN YIKILDIM.

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