Oyunculuğu bırakıp heykeltıraşlığa merak saran Arzum Onan, önceki gün sahilde güzel havanın tadını çıkardı. Deniz kenarında kayalıklara oturan Onan, böyle güneşlendi. Oyunculuğu bırakıp heykeltıraşlığa merak saran Arzum Onan, önceki gün sahilde güzel havanın tadını çıkardı. Deniz kenarında kayalıklara oturan Onan, böyle güneşlendi.
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