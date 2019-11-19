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  • 19.11.2019
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güzel havanın tadını çıkardı

Oyunculuğu bırakıp heykeltıraşlığa merak saran , önceki gün sahilde güzel havanın tadını çıkardı. Deniz kenarında kayalıklara oturan Onan, böyle güneşlendi.

Güneşi gördü
Oyunculuğu bırakıp heykeltıraşlığa merak saran Arzum Onan, önceki gün sahilde güzel havanın tadını çıkardı. Deniz kenarında kayalıklara oturan Onan, böyle güneşlendi.

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