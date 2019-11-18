Tam bir yaz kızı olan Özlem Yıldız, önceki gün oğluyla Dubai'nin yolunu tuttu. Demir'le güneş ve denizin keyfini çıkaran güzel sunucu, pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı.
Tam bir yaz kızı olan Özlem Yıldız, önceki gün oğluyla Dubai'nin yolunu tuttu. Demir'le güneş ve denizin keyfini çıkaran güzel sunucu, pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.