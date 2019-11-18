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  • 18.11.2019
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'den yaptığı paylaşımla kıskandırdı

Tam bir yaz kızı olan , önceki gün oğluyla 'nin yolunu tuttu. Demir'le güneş ve denizin keyfini çıkaran güzel sunucu, pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı.

Dubai yıldızı

Tam bir yaz kızı olan Özlem Yıldız, önceki gün oğluyla Dubai'nin yolunu tuttu. Demir'le güneş ve denizin keyfini çıkaran güzel sunucu, pozlarıyla takipçilerini kıskandırdı.

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