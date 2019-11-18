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  • 18.11.2019
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ve aşkı güzel havanın tadını çıkardı

, önceki gün 25 yaşındaki aşkı ile güzel havanın tadını çıkardı. 46 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi, bol bol aşk paylaşımı yaptı.

Gözde çift aşka geldi
Hande Ataizi, önceki gün 25 yaşındaki aşkı Dinç Aydoğdu ile güzel havanın tadını çıkardı. 46 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi, bol bol aşk paylaşımı yaptı.

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