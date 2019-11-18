Hande Ataizi, önceki gün 25 yaşındaki aşkı Dinç Aydoğdu ile güzel havanın tadını çıkardı. 46 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi, bol bol aşk paylaşımı yaptı. Hande Ataizi, önceki gün 25 yaşındaki aşkı Dinç Aydoğdu ile güzel havanın tadını çıkardı. 46 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi, bol bol aşk paylaşımı yaptı.
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