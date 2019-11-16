Kahveli gezinti

Oyuncu Aslı Tandoğan, önceki akşam eşi Cahit Tan Yeşilada ile Vadistanbul'daydı. Ellerinde kahveleriyle gezen çiftin keyfi yerindeydi. Tandoğan, yeni filmi 'Söz Vermiştin'e ilgiden memnun olduğunu söyledi.
Oyuncu Aslı Tandoğan, önceki akşam eşi Cahit Tan Yeşilada ile Vadistanbul'daydı. Ellerinde kahveleriyle gezen çiftin keyfi yerindeydi. Tandoğan, yeni filmi 'Söz Vermiştin'e ilgiden memnun olduğunu söyledi.
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