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Kahveli gezinti

Oyuncu , önceki akşam eşi ile Vadistanbul'daydı. Ellerinde kahveleriyle gezen çiftin keyfi yerindeydi. Tandoğan, yeni filmi 'Söz Vermiştin'e ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Kahveli gezinti

Oyuncu , önceki akşam eşi Cahit Tan Yeşilada ile Vadistanbul'daydı. Ellerinde kahveleriyle gezen çiftin keyfi yerindeydi. Tandoğan, yeni filmi 'Söz Vermiştin'e ilgiden memnun olduğunu söyledi.

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