Geçen ay evlenen oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Evren'in balayı tatili sürüyor. Nikah sonrası İtalya'ya giden ünlü çift, önceki gün de Prag'a gitti. Soğuktan bereleriyle korunan ikili, tatilde de bu kareyi paylaştı.
Geçen ay evlenen oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Evren'in balayı tatili sürüyor. Nikah sonrası İtalya'ya giden ünlü çift, önceki gün de Prag'a gitti. Soğuktan bereleriyle korunan ikili, tatilde de bu kareyi paylaştı.
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