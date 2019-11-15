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ile Kuntay Evren'den bitmeyen balayı

Geçen ay evlenen oyuncu ile Kuntay Evren'in balayı tatili sürüyor. Nikah sonrası İtalya'ya giden ünlü çift, önceki gün de Prag'a gitti. Soğuktan bereleriyle korunan ikili, tatilde de bu kareyi paylaştı.

Bitmeyen balayı

Geçen ay evlenen oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Evren'in balayı tatili sürüyor. Nikah sonrası İtalya'ya giden ünlü çift, önceki gün de Prag'a gitti. Soğuktan bereleriyle korunan ikili, tatilde de bu kareyi paylaştı.

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