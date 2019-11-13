Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.11.2019
  • Gazete

ve modacı 'tan ayrılık iddialarına yalanlama

Ayrıldıkları konuşulan oyuncu 'la modacı , önceki akşam 'deydi. İlişkiyi bu yaz başında ilan eden Sarıtaş, ayrılık iddiasını da "Görünen köy kılavuz istemez" diye yalanladı.

Ayrılık iddiası çürüdü

Ayrıldıkları konuşulan oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk, önceki akşam 'deydi. İlişkiyi bu yaz başında ilan eden Sarıtaş, ayrılık iddiasını da "Görünen köy kılavuz istemez" diye yalanladı.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriTolga Sarıtaş ve modacı Zeynep Mayruk'tan ayrılık iddialarına yalanlama
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri