Ayrıldıkları konuşulan oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk, önceki akşam Kadıköy'deydi. İlişkiyi bu yaz başında ilan eden Sarıtaş, ayrılık iddiasını da "Görünen köy kılavuz istemez" diye yalanladı.

Doğan SAVAŞ