Ayrıldıkları konuşulan oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk, önceki akşam Kadıköy'deydi. İlişkiyi bu yaz başında ilan eden Sarıtaş, ayrılık iddiasını da "Görünen köy kılavuz istemez" diye yalanladı.
Doğan SAVAŞ
Ayrıldıkları konuşulan oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk, önceki akşam Kadıköy'deydi. İlişkiyi bu yaz başında ilan eden Sarıtaş, ayrılık iddiasını da "Görünen köy kılavuz istemez" diye yalanladı.
Doğan SAVAŞ
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