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  • 12.11.2019
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"" isimli şarkısıyla müzikseverleri selamladı

'ın işletmeciliğini yaptığı mekanda çıkan "" isimli şarkısıyla müzikseverleri selamladı. Servi'nin pullardan oluşan elbisesi tam puan aldı.

Allı pullu bir elbise
Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı mekanda çıkan "" isimli şarkısıyla müzikseverleri selamladı. Servi'nin pullardan oluşan elbisesi tam puan aldı.

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