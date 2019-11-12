Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı mekanda çıkan Selen Servi 'Son Perde' isimli şarkısıyla müzikseverleri selamladı. Servi'nin pullardan oluşan elbisesi tam puan aldı. Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı mekanda çıkan Selen Servi 'Son Perde' isimli şarkısıyla müzikseverleri selamladı. Servi'nin pullardan oluşan elbisesi tam puan aldı.
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