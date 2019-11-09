Komik taşınma 'Bu Kalp' şarkısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Gökçe, güldürdü. Marmaris'teki evine sık sık hayranlarının geldiğini söyleyen güzel şarkıcı, şöyle dedi: "Bir otobüs dolusu minik futbolculardan oluşan takımın bir gün maç çıkışı evimize geldiğini görünce bir haftada oradan taşındık."

'Bu Kalp' şarkısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Gökçe, güldürdü. Marmaris'teki evine sık sık hayranlarının geldiğini söyleyen güzel şarkıcı, şöyle dedi: "Bir otobüs dolusu minik futbolculardan oluşan takımın bir gün maç çıkışı evimize geldiğini görünce bir haftada oradan taşındık." TÜM MANŞETLER