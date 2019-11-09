Komik taşınma

'Bu Kalp' şarkısıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Gökçe, güldürdü. Marmaris'teki evine sık sık hayranlarının geldiğini söyleyen güzel şarkıcı, şöyle dedi: "Bir otobüs dolusu minik futbolculardan oluşan takımın bir gün maç çıkışı evimize geldiğini görünce bir haftada oradan taşındık."
- Saklambaç
- 09.11.2019
- Gazete
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