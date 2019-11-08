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Dünyaca ünlü yıldızların akıl hocası Dr. 'ye geliyor! Vereceği seminerin ücreti 'yok artık' dedirtti...

Dünyaca ünlü yıldızların akıl hocası Dr. 'ta ilk kez 'ye gelecek. , Robert De Niro, ve gibi birçok isme rehberlik eden Demartini, iki seminer verecek.

Semiyer!

Dünyaca ünlü yıldızların akıl hocası Dr. 'ta ilk kez 'ye gelecek. Orlando Bloom, Robert De Niro, Paris Hilton ve Donald Trump gibi birçok isme rehberlik eden Demartini, iki seminer verecek. Dünyaca ünlü yazarı dinlemek isteyenler ise 12 bin 800 lira ödeyecek. İddialara göre başarılı işadamı İzzet Özilhan da seminere katılacak...



İzzet Özilhan, oyuncu eşi Yasemin Hanım'la mutlu bir evlilik yaşıyor.

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