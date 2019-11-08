Dünyaca ünlü yıldızların akıl hocası Dr. John Demartini 11 Ocak'ta ilk kez Türkiye'ye gelecek. Orlando Bloom, Robert De Niro, Paris Hilton ve Donald Trump gibi birçok isme rehberlik eden Demartini, iki seminer verecek. Dünyaca ünlü yazarı dinlemek isteyenler ise 12 bin 800 lira ödeyecek. İddialara göre başarılı işadamı İzzet Özilhan da seminere katılacak...





İzzet Özilhan, oyuncu eşi Yasemin Hanım'la mutlu bir evlilik yaşıyor.