Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yine Türk şıklığını tercih etti... Bugüne kadar birçok kez Türk modacıların tasarımlarını tercih eden Jenner, geçtiğimiz gün Zeynep Arçay'ın mini elbisesini giydi.

24 yaşındaki star, geçtiğimiz aylarda da Arçay'ın imzasını taşıyan tasarımlarla görüntülenmişti



Zeynep Arçay