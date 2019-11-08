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  • 08.11.2019
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Dünyaca yine şıklığını tercih etti

Dünyaca , yine şıklığını tercih etti... Bugüne kadar birçok kez Türk modacıların tasarımlarını tercih eden Jenner, geçtiğimiz gün 'ın mini elbisesini giydi.

Kendall bizden giydi

Dünyaca Kendall Jenner, yine Türk şıklığını tercih etti... Bugüne kadar birçok kez modacıların tasarımlarını tercih eden Jenner, geçtiğimiz gün Zeynep Arçay'ın mini elbisesini giydi.

24 yaşındaki star, geçtiğimiz aylarda da Arçay'ın imzasını taşıyan tasarımlarla görüntülenmişti


Zeynep Arçay

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