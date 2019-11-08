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  • 08.11.2019
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ve cephesinde sürpriz gelişme! Kural'dan 'ayrılık' açıklaması...

Oyuncu ile 5 aydır aşk yaşadığı avukat cephesinde sürpriz gelişme... İkili, önceki gün sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bunun üzerine dedikodu kazanı kaynadı.

Sosyal ayrılık

Oyuncu Ahmet Kural ile 5 aydır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Çelik cephesinde sürpriz gelişme... İkili, önceki gün sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bunun üzerine dedikodu kazanı kaynadı.

İkilinin ayrıldığı öne sürüldü. Ancak Kural, iddiayı yalanlayıp şu çıkışı yaptı: "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız? Sizin aşk kavramınız sosyal medyadan mı ibaret?"



Kural, 1 Ocak 2020'de vizyona girecek 'Baba Parası' filminde Kıbrıslı Selim rolünde...

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