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  • 06.11.2019
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Oyuncu kızı Leyla'yı yanından ayırmıyor

Oyuncu , Ağustos'ta dünyaya gelen kızı Leyla'yı yanından ayırmıyor. Bakan, önceki akşam bir mekanda ağlayan kızını susturmaya çalışırken; eşi de onu böyle fotoğrafladı.

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Oyuncu Seda Bakan, Ağustos'ta dünyaya gelen kızı Leyla'yı yanından ayırmıyor. Bakan, önceki akşam bir mekanda ağlayan kızını susturmaya çalışırken; eşi Ali Erel de onu böyle fotoğrafladı.

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