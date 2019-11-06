Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 4 yıllık aşkı Nisan'da biten Kerem Bürsin, ayrılığa çabuk alıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Bürsin, özel hayatıyla ilgili sorulara "Ben her halimle mutluyum" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, bu yanıtıyla da barışma haberi bekleyen hayranlarını üzdü.



Güzel oyuncu, 'Heyecanımız bittiği için ayrıldık' açıklaması yapmıştı.