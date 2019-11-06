Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 4 yıllık aşkı Nisan'da biten Kerem Bürsin, ayrılığa çabuk alıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün ayrılık sonrası ilk kez konuştu.
Bürsin, özel hayatıyla ilgili sorulara "Ben her halimle mutluyum" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, bu yanıtıyla da barışma haberi bekleyen hayranlarını üzdü.
Güzel oyuncu, 'Heyecanımız bittiği için ayrıldık' açıklaması yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.