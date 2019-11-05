Kırıldığını söyleyerek Beşiktaş başkanlığından istifa eden Fikret Orman, moral turuna çıktı. Beşiktaş'ın eski başkanı, sevgilisi Tuğba Coşkun'la birlikte soluğu ABD'de aldı.

Miami'de geceliği 9 bin liralık W Hotel'de konaklayan Fikret Orman, rotasını ise Meksika'ya çevirdi. Son dönemde Türk sosyetesinin gözde adresi olan Tulum'a gidecek olan Orman ile Coşkun, konaklamak için de dünyaca ünlü yıldızların tercihi olan bir oteli seçti. Sosyetik çift, konuşulanlara göre Kim Kardashian'dan Gwyneth Paltrow'a, Jennifer Lopez'den Justin Bieber'e kadar birçok starın da müdavimi olduğu Punta Minta Hotel'e rezervasyon yaptırdı.

GECELİĞİ 20 BİN TL...

Tuğba Coşkun'la geceliği 3 bin 500 dolar yani yaklaşık 20 bin liralık otelde Meksika'nın egzotik havasını soluyacak olan Fikret Orman, böylece yaşadığı stres dolu günlerin yükünü de bir nebze olsun azaltacak. Orman, ödeyeceği yüklü otel masrafı da düşünülürse epey hafifleyecek!