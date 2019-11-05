Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.11.2019
  • Gazete

80'lik 'liyle evlenen 'dan bomba itiraf! "İş teklifi olmadığı için..."

, önce iş teklifi olmadığı için 80 yaşındaki ’liyle evlendiğini söyledi. Sonra ‘Buraya gelmek doğru karardı’ dedi. Ardından ‘Proje olursa ülkeme dönerim’ itirafı yaptı.

İtiraf!

Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle olay yaratan Meltem Miraloğlu, şaşırtmayı sürdürüyor. Türkiye'de iş bulamadığı için 'ye yerleştiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün de 'dan 'zafer işareti' yaptığı bir fotoğrafını yayınladı.

KAFASI KARIŞIK!..
, bu kareye de "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir" notu düştü.

Bir dediği bir dediğini tutmayan oyuncu, bir takipçisinin "Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?" sorusuna ise "Evet dönerim" yanıtı verdi. Miraloğlu'nun kafası karışık halleri, psikolojisinin iyi olmadığının kanıtı gibiydi...

DEDE SORUSUNA GÜLDÜ GEÇTİ
32 yaşındaki Miraloğlu, 80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine 'gülen surat' emojisiyle karşılık verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç Haberleri80'lik ABD'liyle evlenen Meltem Miraloğlu'dan bomba itiraf! "İş teklifi olmadığı için..."
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri