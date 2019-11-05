Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile yaptığı evlilikle olay yaratan Meltem Miraloğlu, şaşırtmayı sürdürüyor. Türkiye'de iş bulamadığı için ABD'ye yerleştiğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, önceki gün de Instagram'dan 'zafer işareti' yaptığı bir fotoğrafını yayınladı.

KAFASI KARIŞIK!..

Meltem Miraloğlu, bu kareye de "Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum. Bu düşüncem ölene kadar bakidir" notu düştü.

Bir dediği bir dediğini tutmayan oyuncu, bir takipçisinin "Ay Yapım'dan teklif gelse Türkiye'ye döner misin?" sorusuna ise "Evet dönerim" yanıtı verdi. Miraloğlu'nun kafası karışık halleri, psikolojisinin iyi olmadığının kanıtı gibiydi...

DEDE SORUSUNA GÜLDÜ GEÇTİ

32 yaşındaki Miraloğlu, 80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine 'gülen surat' emojisiyle karşılık verdi.