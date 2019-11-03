Demet Şener'in Cenk Küpeli ile nispet evliliği yaptığı iddiası üzerine gözler İbrahim Kutluay'a çevrilmişti. Şener'le yıllar süren olaylı boşanma davası Mart'ta son bulan Kutluay, bu olay iddia sonrası önceki gün Akmerkez'de ortaya çıktı.
Eski basketbolcu, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli'nin "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet için evlendi" sözü hatırlatılınca gülümsemekle yetindi. Kutluay'ın bu hareketi ise "İbo'dan Demet'e nispet gülüşü" dedirtti.
Küpeli, ailesine karşı eşini savunmuştu.
DOĞAN SAVAŞ
Eski basketbolcu, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli'nin "Demet Şener, oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet için evlendi" sözü hatırlatılınca gülümsemekle yetindi. Kutluay'ın bu hareketi ise "İbo'dan Demet'e nispet gülüşü" dedirtti.
Küpeli, ailesine karşı eşini savunmuştu.
DOĞAN SAVAŞ
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