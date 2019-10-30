Gülşen, konser başına 200 bin TL kazandı. Fakat, parasızlıktan annelik defterini kapattı: Çocukları çok seviyoruz. İki hatta üç evladımız olabilse... Ama buna maddi ve manevi olarak yetişebilmek çok zor!
Gülşen, konser başına 200 bin TL kazandı. Fakat, parasızlıktan annelik defterini kapattı: Çocukları çok seviyoruz. İki hatta üç evladımız olabilse... Ama buna maddi ve manevi olarak yetişebilmek çok zor!
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