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  • 30.10.2019
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Konser başına 200 bin TL kazanan parasızlıktan defterini kapattı! "Maddi olarak..."

, konser başına 200 bin TL kazandı. Fakat, parasızlıktan defterini kapattı: Çocukları çok seviyoruz. İki hatta üç evladımız olabilse... Ama buna maddi ve manevi olarak yetişebilmek çok zor!

Vay anam!

, konser başına 200 bin TL kazandı. Fakat, parasızlıktan defterini kapattı: Çocukları çok seviyoruz. İki hatta üç evladımız olabilse... Ama buna maddi ve manevi olarak yetişebilmek çok zor!

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