Umut Akyürek'le kendi gibi Türk Sanat Müziği sanatçısı eşi Onur Ertuğrul, önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. İkili, Güneydoğu Anadolu turnesi öncesi alışveriş yaptı. Umut Akyürek'le kendi gibi Türk Sanat Müziği sanatçısı eşi Onur Ertuğrul, önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. İkili, Güneydoğu Anadolu turnesi öncesi alışveriş yaptı.
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