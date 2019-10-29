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  • 29.10.2019
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'le eşi alışverişte görüldü

'le kendi gibi Türk Sanat Müziği sanatçısı eşi , önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. İkili, Güneydoğu Anadolu turnesi öncesi alışveriş yaptı.

Turne hazırlığı
Umut Akyürek'le kendi gibi Türk Sanat Müziği sanatçısı eşi Onur Ertuğrul, önceki gün Vadistanbul'da objektife yansıdı. İkili, Güneydoğu Anadolu turnesi öncesi alışveriş yaptı.

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