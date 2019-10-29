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  • 29.10.2019
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Sapanca’da mutlu son! Manken , ile evlendi

Manken , önceki akşam Bursalı emlakçı ile evlendi. İki yıllık aşklarını Sapanca'da nikah masasına taşıyan çift, balayını erteledi.

Sapanca’da mutlu son
Manken Elif Ece Uzun, önceki akşam Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile evlendi. İki yıllık aşklarını Sapanca'da nikah masasına taşıyan çift, balayını erteledi.

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