Manken Elif Ece Uzun, önceki akşam Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile evlendi. İki yıllık aşklarını Sapanca'da nikah masasına taşıyan çift, balayını erteledi. Manken Elif Ece Uzun, önceki akşam Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile evlendi. İki yıllık aşklarını Sapanca'da nikah masasına taşıyan çift, balayını erteledi.
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