Ünlü oyuncu Murat Cemcir, son filmi "Baba Parası"nın çekimleri bitince soluğu imaj danışmanı Adem Terzi'nin yanında aldı. Terzi'nin "Türk tıraşı" adını verdiği kesimi tercih eden Cemcir, yakın dostu olan ünlü kuaförle ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
- Saklambaç
- 28.10.2019
- Gazete
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