Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.10.2019
  • Gazete

Ünlü oyuncu 'den yeni imaj!

Ünlü oyuncu , son filmi ""nın çekimleri bitince soluğu imaj danışmanı 'nin yanında aldı. Terzi'nin "Türk tıraşı" adını verdiği kesimi tercih eden Cemcir, yakın dostu olan ünlü kuaförle ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Cemcir'e yeni imaj
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, son filmi "Baba Parası"nın çekimleri bitince soluğu imaj danışmanı 'nin yanında aldı. Terzi'nin "Türk tıraşı" adını verdiği kesimi tercih eden Cemcir, yakın dostu olan ünlü kuaförle ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü oyuncu Murat Cemcir'den yeni imaj!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri