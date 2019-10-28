Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer'in keyfine diyecek yok... Dün de Yunanistan'a geçen ünlü komedyen, Ege'nin karşı kıyısından bu kareyi paylaştı. Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer'in keyfine diyecek yok... Dün de Yunanistan'a geçen ünlü komedyen, Ege'nin karşı kıyısından bu kareyi paylaştı.
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