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  • 28.10.2019
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'in keyfine diyecek yok

Yılın büyük kısmını 'da geçiren 'in keyfine diyecek yok... Dün de 'a geçen ünlü komedyen, Ege'nin karşı kıyısından bu kareyi paylaştı.

Ata keyifte
Yılın büyük kısmını Bozcaada'da geçiren Ata Demirer'in keyfine diyecek yok... Dün de Yunanistan'a geçen ünlü komedyen, Ege'nin karşı kıyısından bu kareyi paylaştı.

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