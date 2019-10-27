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  • 27.10.2019
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'dan 'ya sanatsal jest... Alea Pınar Du Pre imzalı...

Tüm mal varlığının eşi 'nın olduğunu söyleyen işadamı , eski manken için yine kesenin ağzını açtı. Akkuş, Şallı'ya sanatsal bir jest daha yaptı.

Aşk tablosu

Tüm mal varlığının eşi Ebru Şallı'nın olduğunu söyleyen işadamı Uğur Akkuş, eski manken için yine kesenin ağzını açtı. Akkuş, Şallı'ya sanatsal bir jest daha yaptı.

Ebru Şallı, eşinin aldığı Alea Pınar Du Pre imzalı ve değeri 30 bin TL olan tablo önünde poz verdi. Akkuş, daha önce de Şallı'ya yine aynı sanatçının 20 bin TL'lik tablosunu hediye etmişti.

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