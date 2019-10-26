Önceki akşam Bebek Waffle çıkışı konuşan Ivana Sert, kötü sürprizi açıkladı: 'Yeni bir şarkı hazırlığı içerisindeyim. Bu şarkı da diğerleri gibi çok konuşulacak.' Önceki akşam Bebek Waffle çıkışı konuşan Ivana Sert, kötü sürprizi açıkladı: 'Yeni bir şarkı hazırlığı içerisindeyim. Bu şarkı da diğerleri gibi çok konuşulacak.'
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