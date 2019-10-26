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  • 26.10.2019
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, yapan eşi 'i özlediğini söyledi, ortalık karıştı!

Oyuncu , görevini yapan eşini özlediğini söyledi; ortalık karıştı!.. Güzel oyuncu, bu kareye "Son 7" yazınca "Gören de iki senedir asker sanar" eleştirisi yağdı.

Savaş çıktı!
, görevini yapan eşi 'le bu pozunu paylaştı; ortalık karıştı. Güzel oyuncu, bu kareye "Son 7" yazınca "Gören de iki senedir asker sanar" eleştirisi yağdı.

Zenginer, tepkiler üzerine şöyle dedi: "Özenli davranıp askerlikle ilgili bir şey yazmadığım halde neden bu eleştiri! Herkes birbirine laf geçirme halinde. İç savaşımız bitmiyor."

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