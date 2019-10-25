Ozan Doğulu'nun '130 Bpm Kreşendo' albümünde Baran Bölükbaşı'nın seslendirdiği 'Dedikodu' parçasının klibi için TikTok'ta 'challenge' düzenleniyor. Proje büyük ilgi görüyor. Ozan Doğulu'nun '130 Bpm Kreşendo' albümünde Baran Bölükbaşı'nın seslendirdiği 'Dedikodu' parçasının klibi için TikTok'ta 'challenge' düzenleniyor. Proje büyük ilgi görüyor.
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