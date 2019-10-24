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Tuba Büyüküstün'den aşkı 'e tam destek!

Tuba Büyüküstün'den işletmeci aşkı 'e tam destek! Güzel oyuncu, önceki gün "İyi Yemek Öldürür" filmiyle bir festivale katılan aşkının yanındaydı.

Büyük destek

Tuba Büyüküstün'den işletmeci aşkı Umut Evirgen'e tam destek! Güzel oyuncu, önceki gün "İyi Yemek Öldürür" filmiyle bir festivale katılan aşkının yanındaydı.

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