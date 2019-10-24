Tuba Büyüküstün'den işletmeci aşkı Umut Evirgen'e tam destek! Güzel oyuncu, önceki gün "İyi Yemek Öldürür" filmiyle bir festivale katılan aşkının yanındaydı.
Tuba Büyüküstün'den işletmeci aşkı Umut Evirgen'e tam destek! Güzel oyuncu, önceki gün "İyi Yemek Öldürür" filmiyle bir festivale katılan aşkının yanındaydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.