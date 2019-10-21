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  • 21.10.2019
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’den babası ’ye şok suçlama! "Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı"

olan ’den babası ’ye şok suçlama! Genç müzisyen, hastalığını kullanarak babasının herkesi dolandırdığını iddia etti.

Baba suçlama
Gırtlak i nedeniyle sesini kaybeden Aşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Oğul Nurşani ise bazı kişilerin adını kullanarak para topladığını; ancak bu paranın kendisine ulaşmadığını açıkladı. , önceki gün 'da yaptığı paylaşımda ise babasını topa tuttu.



Genç müzisyen, şöyle dedi: "Babam, sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı."



Ali Nurşani, oğlunun suçlaması karşısında şimdilik sessiz.

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