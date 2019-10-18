Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a cinsel saldırı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Elit İşcan, "Çekim molası verildiğinde yıkık bir binanın duvarı üzerinde otururken yanıma geldi. Yandan sarılarak 'Öp beni' diyerek başını bana uzattı. Kaçarken arkamdan gelip bana sarıldı" dedi. 17 yıl hapsi istenen Şenolsun ise "Bana iftira atıyor" şeklinde ifade verdi.
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