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  • 18.10.2019
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yargılandığı '' ve 'alenen hakaret' davasında hakim karşısına çıktı

Dizi oyuncusu , aynı dizide rol aldığı oyuncu 'a iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Şenolsun, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'ı öpmek istemekle suçlanıyor.

Öpücük davası
Dizi oyuncusu , aynı dizide rol aldığı oyuncu 'a iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Anadolu 19. 'ndeki duruşmaya katılan Elit İşcan, "Çekim molası verildiğinde yıkık bir binanın duvarı üzerinde otururken yanıma geldi. Yandan sarılarak 'Öp beni' diyerek başını bana uzattı. Kaçarken arkamdan gelip bana sarıldı" dedi. 17 yıl hapsi istenen Şenolsun ise "Bana iftira atıyor" şeklinde ifade verdi.

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