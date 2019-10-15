Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Türk dizileri fırtınası, şimdi de Fransa'da esiyor... En yeni diziler ile yarışma formatlarının görücüye çıktığı ve her yıl Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'na atv dizileri damgasını vuruyor... Hercai, Sen Anlat Karadeniz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi diziler, fuarın gözdelerinden. Henüz yayına girmeyen 'Kuruluş Osman'ın da yabancı firmalardan gördüğü ilgi, göğsümüzü kabarttı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de fuarla ilgili "Dizi-film yapımcılarımız satışta iyi bir başarı elde ettiler. Artık onları global marka olmaya yönlendirmeliyiz. Dizilerde başarımızı, global marka olmakla taçlandıralım" dedi.
- Saklambaç
- 15.10.2019
- Gazete
Kuruluş Osman, Hercai ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz büyük ilgi gördü! Cannes’da atv kuşatması...
Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MİPCOM Fuarı’na yerli diziler damgasını vurdu. Tüm dünyadan en yeni yapımların görücüye çıktığı fuarda; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Hercai ve Kuruluş Osman dizileri ile oyuncuları büyük ilgi görüyor.
Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan Türk dizileri fırtınası, şimdi de Fransa'da esiyor... En yeni diziler ile yarışma formatlarının görücüye çıktığı ve her yıl Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'na atv dizileri damgasını vuruyor... Hercai, Sen Anlat Karadeniz ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi diziler, fuarın gözdelerinden. Henüz yayına girmeyen 'Kuruluş Osman'ın da yabancı firmalardan gördüğü ilgi, göğsümüzü kabarttı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de fuarla ilgili "Dizi-film yapımcılarımız satışta iyi bir başarı elde ettiler. Artık onları global marka olmaya yönlendirmeliyiz. Dizilerde başarımızı, global marka olmakla taçlandıralım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.