yıllarda dünyayı etkisi altına alanesiyor... En yeni diziler ile yarışma formatlarının görücüye çıktığı ve her yıldüzenlenendizileri damgasını vuruyor...gibi diziler, fuarın gözdelerinden. Henüz yayına girmeyenda yabancı firmalardan gördüğü ilgi, göğsümüzü kabarttı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de fuarla ilgilidedi.