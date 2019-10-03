İkizlerinin babası işadamı Kerem Göğüş'le ayrılan Wilma Elles, yeni bir aşka yelken açtı. Alman asıllı oyuncu, gönlünü birlikte 'Kül&Tablası' adlı kişisel gelişim kitabını yazdığı Yiğit Caner Ertoşi'ye kaptırdı.

İLTİFAT YAĞMURU

Çiftin sürpriz aşkı ise sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre; kısa bir süredir birlikte olan ikili, görüntülü konuşma yaparken aldıkları ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Ertoşi'nin paylaşımına "Ay parçası, ay tutulması" notu düşerek aşkını iltifat yağmuruna tutması ise dikkat çekti.

REKLAM İDDİASI...

İkilinin kısa süre önce çıkardıkları kitap sonrası aşk yaşaması ise "Wilma, aşkın kitabın yazdı" dedirtti. Elles'le Ertoşi'nin ilişkisinin kitabın çıkışıyla çakışması ise reklam iddiasını da gündeme getirdi.



İLİŞKİNİN GÖRÜNTÜSÜ

Bu görüntülü konuşma karesi, aşkın kanıtı gibiydi...