Sunucu ve eski manken Ebru Şallı, önceki akşam üçüncü kez nikah masasına oturdu. 42 yaşındaki Şallı, iki yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş'la Çırağan Sarayı'nda 50 kişinin katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Cengiz Abazoğlu imzalı gelinliğiyle göz kamaştıran Ebru Şallı'nın devasa tektaş yüzüğü ise düğüne damgasını vurdu. Nikah sonrası ilk işi sosyal medya hesaplarından ismini "Ebru Şallı Akkuş" olarak güncellemek olan eski mankenin, yüzüğü sosyal medyada çok konuşuldu. Değerinin 1 milyon TL'den fazla olduğu konuşulan yüzüğüyle olay olan Ebru Şallı için şu yorumlar yapıldı: "Bizim evin avizesinden bile büyük bu yüzük", "Çok şükür Demet Akalın'ın gözümüze soktuğu tektaşının pabucu dama atıldı", "Damat, tektaş için Ebru Şallı'ya koruma tuttu mu acaba?"