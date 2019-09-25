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  • 25.09.2019
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Sanatçı 'dan vefa örneği! Babasının adına okul yaptırdı

Başarılı sanatçı , merhum babasının ismini taşıyacak İlkokulu'nun açılışını önceki gün yaptı. Altun, memleketi 'te yaptırdığı okulun açılış töreni öncesi ailesi ve yakın dostlarıyla 'le makamında buluştu.

Baba vefa

Başarılı sanatçı Hakan Altun, merhum babasının ismini taşıyacak Hasan Altun İlkokulu'nun açılışını önceki gün yaptı. Altun, memleketi Siirt'te yaptırdığı okulun açılış töreni öncesi ailesi ve yakın dostlarıyla Vali Ali Fuat Atik'le makamında buluştu. Okulun açılış törenine ünlü sanatçının annesi Meral Altun, kardeşi Seda Altun, AK Parti Milletvekili Osman Ören, eski futbolcular ve de katıldı.

HAYIRLI EVLAT
Altun, okulun kurdelesini ailesiyle birlikte alkışlar eşliğinde kesti.

Altun, duyguların şu sözlerle dile getirdi: "Rahmetli babamın isminin yaşayacağı bu güzel okuldan ülkemize hayırlı evlatlar, bilimadamları ve profesörler yetişmesini umuyorum." Ünlü sanatçı, daha sonra öğrencilerle aynı sıraya oturup ödevlerini kontrol etti.


Altun, merhum babası adına açtığı okulu ailesi ve Vali Atik'le birlikte gezdi.

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