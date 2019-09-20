İranlı Arat Hosseini, 10 Ekim 2013'de dünyaya geldi. Baba Hosseini, henüz 7 aylıkken Arat'ın spora yeteneği olduğunu keşfetti. Çocuğuna jimnastik ve akrobasi dersleri verdi. Sonra da Arat'ın görüntülerini internete yükledi. Küçük yeteneğin takipçi sayısı henüz 3 yaşındayken 1 milyona yükseldi.

Küçük Arat daha sonra futbola ve vücut geliştirmeye yöneldi. Sosyal medyada baklavalarını sergiledi. Takipçi sayısı şimdilerde 2.3 milyona kadar yükseldi. Arat'ın yeteneklerine hayran kalan Rafet El Roman ise küçük çocuğu evinde misafir etti. Arat'a bir ömür destek olacağını ifade eden şarkıcı, "Henüz 5 yaşında ama yeteneği ile dünyaya meydan okuyor. Hem sanatçı, hem de Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı olarak, Arat'ı kariyeri boyunca takipte olacağım" diye konuştu.



Küçük Arat, her gün düzenli olarak spor yapıyor. 5 yaşında çıkardığı baklavalarıyla herkesi şaşırtıyor.