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  • 20.09.2019
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Ünlü şarkıcı dünyanın en minik futbolcusu ’ye yardım eli uzattı

Ünlü şarkıcı , örnek bir davranışa imza attı. Dünyanın en minik futbolcusu ’ye yardım eli uzattı: Kariyeri boyunca takipte olacağım. Yolun açık olsun Arat!

Minnak yetenek!

İranlı Arat Hosseini, 10 Ekim 2013'de dünyaya geldi. Baba Hosseini, henüz 7 aylıkken Arat'ın spora yeteneği olduğunu keşfetti. Çocuğuna jimnastik ve akrobasi dersleri verdi. Sonra da Arat'ın görüntülerini internete yükledi. Küçük yeteneğin takipçi sayısı henüz 3 yaşındayken 1 milyona yükseldi.

daha sonra futbola ve vücut geliştirmeye yöneldi. Sosyal medyada baklavalarını sergiledi. Takipçi sayısı şimdilerde 2.3 milyona kadar yükseldi. Arat'ın yeteneklerine hayran kalan Rafet El Roman ise küçük çocuğu evinde misafir etti. Arat'a bir ömür destek olacağını ifade eden şarkıcı, "Henüz 5 yaşında ama yeteneği ile dünyaya meydan okuyor. Hem sanatçı, hem de Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı olarak, Arat'ı kariyeri boyunca takipte olacağım" diye konuştu.


Küçük Arat, her gün düzenli olarak spor yapıyor. 5 yaşında çıkardığı baklavalarıyla herkesi şaşırtıyor.

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