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  • 20.09.2019
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, 'nin fertlerini solladı! Çantalarının değeri dudak uçuklattı...

, 'ne rakip oldu. 1 Eylül’den beri Hermes koleksiyonundaki dört çantayla görüntülendi. Çantaların toplam fiyatı, ’da lüks bir daire parasıydı.

Çantada servet!

Türkiye'nin en geniş Hermes çanta koleksiyonuna sahip isim olan Bahar Şer, Kardashian Ailesi'nin fertlerini solladı! Hermes tutkusuyla bilinen Kim Kardashian ve Kylie Jenner gibi her davette farklı çantalarını takarak havasını atan sosyetik iş kadını, geleneğini bozmadı. , Eylül başından beri dört farklı Hermes çantayla görüntülendi.

4 ÇANTASI 1 MİLYON 625 BİN TL!
Bunların en pahalısı ise dünyada sınırlı sayıda kişide olan 200 bin dolarlık Hermes Himalayan... Diğer 3 çantasının da toplam fiyatı 85 bin doları bulan Bahar Şer, böylece 1 Eylül'den beri tam 285 bin dolar yani 1 milyon 625 bin TL'lik çantalarıyla şovunu yaptı.


HERMES HİMALAYAN 200 BİN DOLAR
Krokodil derisi olan bu dan, 'de bir de 'de var.


PEMBE HERMES 35 BİN DOLAR



SARI HERMES 25 BİN DOLAR

KAHVERENGİ HERMES 25 BİN DOLAR

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