Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.09.2019
  • Gazete

Ünlü sanatçılardan Darülacaze inşasına bağış!

’ın sahibi , Arnavutköy’e yapılacak olan inşasına bağış yaptı. Ünlü sanatçılar da Yağcı’nın yardım çağrısına kayıtsız kalmadı..

İyilik seferberliği!

Darülaceze, 1895 yılında Padişah II. Abdülhamit'in fermanı üzerine İstanbul Okmeydanı'na yapıldı. Kurum, o yıllardan bugünlere kadar yardıma muhtaç insanlarımıza kucak açtı. Geçtiğimiz aylarda da Arnavutköy'e yeni ve modern bir binası yapılması için düğmeye basıldı. Dil, din ve ırk gözetmeksizin bütün insanlığa hizmet edecek olan binanın projesi heyecan yarattı. Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ise konuyla ilgili Cumhurbaşkanı 'la bir görüşme yaptı. Erdoğan, Yağcı'nın "Darülaceze'nin yapımında sanatçıların yaşam alanı olacağı bir yer olabilir mi" ricasını onayladı. Bunun üzerine Yağcı, 21-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nin gelirlerini bu binaya bağışladı. Harbiye'de konser veren sanatçılar da kazançlarını kuruma aktardı...


Deniz Seki - Mustafa Sandal - Polat Yağcı - Nukhet Duru - Serdar Ortaç - Murat Dalkılıç

Seki, "Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize" diye konuştu.


Deniz Seki - Cengiz Kurtoğlu - Polat Yağcı - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü sanatçılardan Darülacaze inşasına bağış!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri