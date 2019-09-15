Popçu Ece Seçkin'den kısa boyuna gelen eleştirilere havalı çıkış... Geçtiğimiz gün 28 yaşına giren popçuya pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, 1 milyon TL'lik Porsche araç hediye etti.



Seçkin, önceki gün de Twitter'da şu paylaşımı yapıp havasını attı: "Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar, gelsenize..."





