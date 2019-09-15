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  • 15.09.2019
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Popçu 'den kısa boyuna gelen eleştirilere havalı çıkış... 1.50 şansı...

Geçtiğimiz gün 28 yaşına giren popçu 'e pilot nişanlısı , 1 milyon TL'lik Porsche araç hediye etti. Terlemez, lüks aracın plakasına aşkının adı ve soyadının baş harfleri ile doğum tarihini işletti.

1.50 şansı

Popçu Ece Seçkin'den kısa boyuna gelen eleştirilere havalı çıkış... Geçtiğimiz gün 28 yaşına giren popçuya pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, 1 milyon TL'lik Porsche araç hediye etti.


Seçkin, önceki gün de Twitter'da şu paylaşımı yapıp havasını attı: "Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar, gelsenize..."



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