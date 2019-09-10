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  • 10.09.2019
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mesaj yağmuruna tuttuğu 'tan kırmızı kart yedi!

, 3. haftada kırmızı kart görerek taraftarı kızdırdı. Yeşil sahada hüsrana uğrayan 22 yaşındaki futbolcu, çapkınlıkta da umduğunu bulamadı. Mor, mesaj yağmuruna tuttuğu adlı genç kadından da kırmızı kartı gördü!

Emre mos'Mor'

İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, yeşil saha yerine çapkınlıkta depara kalktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi. 22 yaşındaki Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.


Çapkınların peşinden koştuğu Taktaş, 'a pas vermedi.

Taktaş'ı mesaj yağmuruna tutan Mor, önceki gün yakayı ele verdi. Mor'un genç kadınla buluşmak için bin dereden su getirmesi özel yazışmalarında ortaya çıktı. Futbolcunun 23 yaşındaki Adanalı güzelden yüz bulamaması ise "Emre yine mosmor" dedirtti.

Taktaş'la özel yazışmaları olan Mor'un çapkınlıkta yine ofsayta düşmesi dalga konusu oldu.


Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de 'tan yüz bulamadı.

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