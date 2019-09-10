İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a transfer olan Emre Mor, yeşil saha yerine çapkınlıkta depara kalktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi. 22 yaşındaki Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.



Çapkınların peşinden koştuğu Taktaş, Emre Mor'a pas vermedi.

Taktaş'ı mesaj yağmuruna tutan Mor, önceki gün yakayı ele verdi. Mor'un genç kadınla buluşmak için bin dereden su getirmesi özel yazışmalarında ortaya çıktı. Futbolcunun 23 yaşındaki Adanalı güzelden yüz bulamaması ise "Emre yine mosmor" dedirtti.

Taktaş'la özel yazışmaları ifşa olan Mor'un çapkınlıkta yine ofsayta düşmesi dalga konusu oldu.



Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de Yağmur Taktaş'tan yüz bulamadı.