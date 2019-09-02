Dünyaca ünlü yıldızlar bu yaz tatil için Türkiye'ye akın etti... Son olarak İngiliz sunucu ve model Kelly Brook ile Fransız sevgilisi Jeremy Parisi de Bodrum'u tercih etti. Mutlu çift, önceki gün tekneye binip koyları gezdi. İkili dün de Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini teker teker denedi. Güzel model Brook, Türk kahvaltısıyla güne 'Merhaba' dedi. Masada ne var ne yoksa süpüren Brook, birkaç saat sonra da öğle yemeği için bir restorana girdi.

Burada ise biber ve kabak dolması, bamya, taze fasulye, mantar, mevsim ve pancar salatası yedi. Masaya gelen her şeyi bitirdi. İştahı kabaran Brook, bir süre sonra da dönerciye girdi. Bir buçuk ekmekli et dürümü mideye indirdi.

Döner keyfinden sonra da ilk bulduğu çay ocağına girdi. Birkaç bardak Türk çayı içti. Daha sonra da otele kadar yürüyüp, yediklerini sindirdi. Güzel model, yiyip içtiği her şeyin görüntüsünü de sosyal medya hesabına yükledi. Hayranlarını da Türkiye'ye davet etti...