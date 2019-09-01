ABD'li oyuncu Meghan Markle, 2017'de Prens Harry ile evlendi. 'Sussex Düşesi' ilan edildi. İngiltere Kraliyet Ailesi'ne girdikten sonra oyunculuk kariyerine son verdi. Kraliyet kurallarına uymadığı için "asi gelin" olarak ünlendi. Mayıs ayında bebeğini dünyaya getiren Markle, oyunculuğu özledi. Saray duvarları arasında yaşamaktan bıkan Markle, isyan bayrağını çekti. Hollywood'a geri dönmeye karar verdi. Şimdiden iyi bir projede yer almak için araştırma yaptığı öğrenildi. Eşi Prens Harry'nin de Markle'a bu konuda destek verdiği öğrenildi. Kraliyet Ailesi ise Markle'nin kararına karşı geldi. Ailede, kriz çıktığı kaydedildi.
Kraliçe Elizabeth'in Sussex Düşesi'nin oyunculuğa dönme kararına karşı geldiği iddia ediliyor.
Kraliçe Elizabeth'in Sussex Düşesi'nin oyunculuğa dönme kararına karşı geldiği iddia ediliyor.
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