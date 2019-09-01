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, Hollywood’a geri dönme kararı aldı, ’nde kriz çıktı

’nin oyuncu gelini , saraydan sıkıldı. Hollywood’a geri dönme kararı aldı. Şimdiden iyi bir projede yer almak için araştırma yaptığı öğrenildi. Eşi 'nin de Meghan Markle'a bu konuda destek verdiği öğrenildi. Kraliyet Ailesi ise Markle'nin kararına karşı geldi. Ailede, kriz çıktığı kaydedildi.

Düşeswood!
ABD'li oyuncu , 2017'de Prens Harry ile evlendi. '' ilan edildi. İngiltere Kraliyet Ailesi'ne girdikten sonra oyunculuk kariyerine son verdi. Kraliyet kurallarına uymadığı için "asi gelin" olarak ünlendi. Mayıs ayında bebeğini dünyaya getiren Markle, oyunculuğu özledi. Saray duvarları arasında yaşamaktan bıkan Markle, isyan bayrağını çekti. Hollywood'a geri dönmeye karar verdi. Şimdiden iyi bir projede yer almak için araştırma yaptığı öğrenildi. Eşi 'nin de Markle'a bu konuda destek verdiği öğrenildi. ise Markle'nin kararına karşı geldi. Ailede, kriz çıktığı kaydedildi.



'in Sussex Düşesi'nin oyunculuğa dönme kararına karşı geldiği iddia ediliyor.

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