Geçtiğimiz aylarda Zincirlikuya'daki lüks rezidans dairesini 30 milyon liraya satışa çıkardığı konuşulan Gülşen, yurt dışında yatırım yapmayı sevdi. Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte Türkçe Pop müziğin en çok para kazanan isimlerinin başında gelen güzel şarkıcının, Londra'dan sonra şimdi de İspanya'da evlendiği iddia edildi.
Konser başına 80 ile 250 bin TL arasında değişen ücretler alan 43 yaşındaki Gülşen, dedikodulara göre İspanya'nın kuzeyindeki Katalonya'nın kıyı bölgesi olan Costa Brava'da villa satın aldı. 2016'da Ozan Çolakoğlu ile de İspanya'nın Barcelona kentinde evlenen popçu, Aigua Blava isimli koya yakın olan 4 odalı villası için yaklaşık 600 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 900 bin TL ödedi.
Gülşen, şimdilerde eşi ve oğlu Azur'la İspanya'da tatilde...
TAKVİM ÖZEL HABER
Konser başına 80 ile 250 bin TL arasında değişen ücretler alan 43 yaşındaki Gülşen, dedikodulara göre İspanya'nın kuzeyindeki Katalonya'nın kıyı bölgesi olan Costa Brava'da villa satın aldı. 2016'da Ozan Çolakoğlu ile de İspanya'nın Barcelona kentinde evlenen popçu, Aigua Blava isimli koya yakın olan 4 odalı villası için yaklaşık 600 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 900 bin TL ödedi.
Gülşen, şimdilerde eşi ve oğlu Azur'la İspanya'da tatilde...
TAKVİM ÖZEL HABER
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