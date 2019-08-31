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  • 31.08.2019
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Popçu , 'dan 4 milyon TL’ye villa aldı

ile 2016’da ’da nikah masasına oturan , burada yeniden ‘ev’lendi. Güzel popçu iddiaya göre ‘’ bölgesinde yaklaşık 4 milyon TL’ye villa aldı.

İspanyol ateşi
Geçtiğimiz aylarda Zincirlikuya'daki lüks rezidans dairesini 30 milyon liraya satışa çıkardığı konuşulan Gülşen, yurt dışında yatırım yapmayı sevdi. Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte müziğin en çok para kazanan isimlerinin başında gelen güzel şarkıcının, Londra'dan sonra şimdi de İspanya'da evlendiği iddia edildi.



Konser başına 80 ile 250 bin TL arasında değişen ücretler alan 43 yaşındaki , dedikodulara göre 'nın kuzeyindeki Katalonya'nın kıyı bölgesi olan Costa Brava'da villa satın aldı. 2016'da Ozan Çolakoğlu ile de İspanya'nın Barcelona kentinde evlenen popçu, Aigua Blava isimli koya yakın olan 4 odalı villası için yaklaşık 600 bin euro yani yaklaşık 3 milyon 900 bin TL ödedi.



Gülşen, şimdilerde eşi ve oğlu Azur'la İspanya'da tatilde...


TAKVİM ÖZEL HABER

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