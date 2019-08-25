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  • 25.08.2019
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'la olaylı boşanma davası sonrası mutluluğu 'de bulan tatile doymadı

, Haziran’da evlendiği ile tatile doyamadı. Nikah sonrası ’ya giden ünlü çift, önümüzdeki günlerde ise Çekya’nın başkenti Prag’a giderek aşk tazeleyecek...

İbrahim Kutluay'la olaylı boşanma davası sonrası mutluluğu Cenk Küpeli'de bulan Demet Şener, ikinci baharını yaşıyor. Geçtiğimiz Haziran'da nikah masasına oturan Şener ile Küpeli, balayı için İtalya'ya gitmişti. Rüya gibi bir balayı tatili yapan ünlü çift, önceki gün ise Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Liseli aşıklar gibi el ele mağazaları gezen ikilinin mutluluğu yüzlerine yansımıştı. Kısa süre önce eşiyle kendi markalarını kurmak için kolları sıvayan Şener, her şeyin yolunda olduğunu söyleyip ekledi:

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