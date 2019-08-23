Yaklaşık iki buçuk yıllık aşkları geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde biten Miray Daner ile Kubilay Aka'nın barıştığı iddiası, dün sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin hayranları, Daner ile Aka'yı yeniden birlikte gördüklerini yazdı.
Önce bir veteriner ardından ise Kerpe'de birlikte görülen Miray Daner ile Kubilay Aka'nın aşklarına ikinci bir şans verdikleri iddiası ise hayranlarını sevindirdi. Çift ise barışmayla ilgili sessiz.
Kubilay Aka'nın Daner'e yazdığı duygusal ayrılık sözleri dikkat çekmişti.
Önce bir veteriner ardından ise Kerpe'de birlikte görülen Miray Daner ile Kubilay Aka'nın aşklarına ikinci bir şans verdikleri iddiası ise hayranlarını sevindirdi. Çift ise barışmayla ilgili sessiz.
Kubilay Aka'nın Daner'e yazdığı duygusal ayrılık sözleri dikkat çekmişti.
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