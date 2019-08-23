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  • 23.08.2019
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ile yeniden beraber görüldü

Büyük aşkları geçtiğimiz günlerde biten ile , yeniden beraber görüldü. Genç çiftin Kerpe’de tatil yaptığı iddiası ise hayranlarını sevindirdi...

Aşk yeniden
Yaklaşık iki buçuk yıllık aşkları geçtiğimiz günlerde ani bir şekilde biten Miray Daner ile Kubilay Aka'nın barıştığı iddiası, dün sosyal medyaya damga vurdu. İkilinin hayranları, Daner ile Aka'yı yeniden birlikte gördüklerini yazdı.
Önce bir veteriner ardından ise Kerpe'de birlikte görülen Miray Daner ile 'nın aşklarına ikinci bir şans verdikleri iddiası ise hayranlarını sevindirdi. Çift ise barışmayla ilgili sessiz.




Kubilay Aka'nın Daner'e yazdığı duygusal ayrılık sözleri dikkat çekmişti.

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